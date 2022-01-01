Накрутка лайков и подписчиков в Инстаграме, Тик Ток, Вк, Телеграм, Ок

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Подписчики Инстаграм
Пользователей на сервисе

1 300 513

Пользователей

Активных заданий

1 879

Активных заданий

Выполненных заданий

1 801 593

Выполненных заданий

Накрутка бесплатных лайков Instagram
без заданий и регистрации

Важно! Чем дольше вы будете находиться на странице - тем больше получите лайков.
Накрутка лайков работает на любые посты в вашем профиле.

Бесплатная накрутка лайков в Инстаграм Чтобы накрутить лайки, вставьте ссылку на пост
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Функции сервиса

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Накрутка лайков в Инстаграме и других соцсетях абсолютно бесплатно. Задания выполняют живые пользователи.

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Купить подписчиков

Подписчики

Активные подписчики – залог успеха в любой соц. сети. Накрутить подписчиков можно уже сегодня.

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Купить комментарии

Комментарии

Качественные комментарии и отзывы помогут вам в продвижении брендов и товаров, а также, сформируют доверие к бренду.

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Купить просмотры

Просмотры

Просмотры являются дополнительным показателем популярности. С нами, ваше видео дополнительно увидят сотни тысяч пользователей.

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Бесплатная накрутка лайков и
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Накрутить лайки Инстаграм

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Воспользуйтесь функцией – бесплатная накрутка лайков в Инстаграме на любые посты. За считанные минуты, начнут появляться новые лайки в Инстаграм, тем самым обеспечив быстрый вывод записи в ТОП по указанным хэштегам.

Накрутка подписчиков Инстаграм

У Вас новый аккаунт или просто нет подписчиков?

Потратив всего 5 минут на нашем сервисе, Вы получите первых подписчиков, а возможно и потенциальных клиентов. Накрутка подписчиков в Инстаграме – это самый быстрый и эффективный способ повысить популярность аккаунта.

Раскрутка Инстаграм - likeinsta.ru

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6 плюсов работать с нами

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Бесплатные лайки Инстаграм

С нами, вы всегда сможете бесплатно накрутить в Инстаграме лайки от реальных живых людей, без ботов.

Круглосуточное выполнение

Круглосуточное выполнение заданий

Ваше задание будет выполняться 24*7 независимо от того, находитесь Вы на сайте или нет.

Продвижение в Инстаграме

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Накрутка лайков Инстаграм, подписчиков, Вк, Тик Ток, осуществялется реальными пользователями, которые получают вознаграждение.

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Накрутка подписчиков в Инстаграм

Наш сервис позволяет быстро накрутить подписчиков в Инстаграме на неограниченное количество аккаунтов.

Безопасность

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Сервис не требует установки софта. Накрутка Инстаграм осуществляется с любых устройств.

Как накрутить Инстаграм
бесплатно и платно

Накрутка в социальных сетях может быть осуществлена двумя способами:

Бесплатная накрутка

Бесплатно

Выполняя аналогичные задания наших пользователей (поставить лайки в Инстаграме, написать положительный комментарий или подписаться). За выполненные задания начисляются баллы, которые можно использовать, чтобы себе накрутить подписчиков, лайки, комментарии, просмотры в соцсетях.

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Платно

Если не хочется тратить время на выполнение заданий, а подписчики или лайки уже нужны сейчас — воспользуйтесь быстрым заказов и купите необходимое количество.

Как накрутить в социальных сетях - likeinsta.ru

Как купить лайки, подписчиков
в Инстаграме не выполняя задания

Чтобы купить лайки и подписчиков по самым выгодным ценам, всего лишь нужно:

  • Пройти простую регистрацию;
  • Пополнить баланс через платежную систему Яндекс Касса;
  • Создать свое задание на накрутку подписчиков, лайков, репостов, опросов, комментариев.
Купить подписчиков и лайки - likeinsta.ru

Для чего использовать наш сервис

Продвижение бизнеса в Инстаграме

Раскрутить свой бизнес в Инстаграме, Вконтакте

Раскрутка личного бренда

Повысить уровень доверия к бренду

Сотни лайков

Получать сотни лайков на новые фотографии

Сотни подписчиков

Обзавестись большим количеством подписчиков

Получить подписчиков

Накрутить подписчиков на свой аккаунт

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Поддерживать активность своего Инстаграм аккаунта

Заработок с нашей партнерской программой

На нашем сервисе предусмотрено два вида заработка

Привлечение партнеров

Привлечение партнеров

Только у нас можно заработать 50% по партнёрской программе. Простая регистрация и удобство использования дают вам возможность без стеснения делиться ссылкой на него – 50% от сумм пополнения и 50% баллов (без снятия с их счёта) будут ваша.

Заработок с выполнения заданий

Заработок с выполнения заданий (Скоро)

За каждое выполненное задание Вам будут начисляться баллы, которые можно в любой момент обменять на рубли и вывести на свой электронный кошелек.

Заработок в социальных сетях

Отзывы

Отзыв о Likeinsta.ru Катя Зайцева

Катя Зайцева

До жути удобный сервис! Всё понравилось и особенно – накрутка лайков в Инстаграме. Всегда вовремя и в нужном количестве. Сервис рекомендую.

Отзыв Максима Попова

Максим Попов

Сервис рабочий, техподдержка на месте. Порадовала возможность покупать накрутку в больших количествах и для разных аккаунтов. Всё быстро и хорошо крутится.

Отзыв о сервисе Анастасии Ермаковой

Анастасия Ермакова

Просто удивительно, как эти ребята накручивают комментарии. Мой онлайн-магазин поднялся, пожалуй, только из-за этого. Цены низкие, а качество отличное.

Отзыв Дмитрия Широкова

Дмитрий Широков

Решил накрутить лайки Инстаграм на фото. Понравилась реакция подруг, которые вдруг начали комментировать мои записи. Я ни на что не намекаю, но ребята, лайки в Инстаграме реально работают! :)

Справка сайта и ответы на вопросы

1 Что такое баллы?

Баллы – валюта нашего сервиса, которая служит для взаимных расчётов между пользователями. Начисления происходят в автоматическом режиме, когда выполняются задания или производится оплата.

2Выполнение заданий

Все задание выстраиваются по цене. Чем выше цена за 1 выполнение, тем быстрее будет происходить накрутка.

3Могу ли я отменять свои действия после получения оплаты?

Нет, за отмену действий начислются штрафы, которые приводят к блокировке профиля Likeinsta.

5Могу ли я посмотреть список исполнителей?

Да, рядом с каждым заданием есть кнопка "Выполнения", нажав на которую откроется весь список исполнителей.

6Какую цену ставить за выполнение?

Чтобы узнать актуальную цену, перейдите в раздел "Накрутить", выберите нужную соц. сеть, тип задания и умножьте стоимость на 2.

7Что делать если бесплатные лайки не накручиваются

Если лайки не крутятся, то это может быть по нескольким причинам:

  1. Ваш профиль скрыт. Решение: Откройте его.
  2. Вы закрыли главную страницу сервиса Решение: накрутка лайков инстаграм работает только при открытой странице нашего сервиса.
  3. Специальный алгоритм заблокировал накрутку лайков на ваш аккаунт. Решение: Использовать VPN (Hola,Privatix и т.п)
    P.S Если VPN не помогает, то вам остаётся только ждать.
8Сколько можно накрутить бесплатных лайков Инстаграм

Вы можете накрутить лайки в Инстаграме как без регистрации, так и с ней:

  • Если осуществляется бесплатная накрутка лайков Инстаграм без заданий, то максимально в сутки можно получить 250 лайков, если вы дождетесь окончания таймера.
  • За баллы
    После регистрации, можно зарабатывать баллы, выполняя задания других пользователей и на заработанные баллы создавать свои задания. В таком случае ограничений нет.

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