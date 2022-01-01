Накрутка лайков и подписчиков в Инстаграме, Тик Ток, Вк, Телеграм, Ок
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Пользователей
1 879
Активных заданий
1 801 593
Выполненных заданий
Накрутка бесплатных лайков Instagram
без заданий и регистрации
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Накрутка лайков работает на любые посты в вашем профиле.
Функции сервиса
Лайки
Накрутка лайков в Инстаграме и других соцсетях абсолютно бесплатно. Задания выполняют живые пользователи.
Подписчики
Активные подписчики – залог успеха в любой соц. сети. Накрутить подписчиков можно уже сегодня.
Комментарии
Качественные комментарии и отзывы помогут вам в продвижении брендов и товаров, а также, сформируют доверие к бренду.
Просмотры
Просмотры являются дополнительным показателем популярности. С нами, ваше видео дополнительно увидят сотни тысяч пользователей.
Бесплатная накрутка лайков и
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Воспользуйтесь функцией – бесплатная накрутка лайков в Инстаграме на любые посты. За считанные минуты, начнут появляться новые лайки в Инстаграм, тем самым обеспечив быстрый вывод записи в ТОП по указанным хэштегам.
У Вас новый аккаунт или просто нет подписчиков?
Потратив всего 5 минут на нашем сервисе, Вы получите первых подписчиков, а возможно и потенциальных клиентов. Накрутка подписчиков в Инстаграме – это самый быстрый и эффективный способ повысить популярность аккаунта.
Для кого нужен сервис
Предпринимателям
Блогерам
Крупным бизнесам
Маркетологам
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Бесплатные лайки Инстаграм
С нами, вы всегда сможете бесплатно накрутить в Инстаграме лайки от реальных живых людей, без ботов.
Круглосуточное выполнение заданий
Ваше задание будет выполняться 24*7 независимо от того, находитесь Вы на сайте или нет.
Быстрая накрутка Инстаграм
Молниеносный эффект. Накрутка просмотров, комментариев, лайков, подписчиков в Инстаграме и многое другое.
Высокое качество
Накрутка лайков Инстаграм, подписчиков, Вк, Тик Ток, осуществялется реальными пользователями, которые получают вознаграждение.
Накрутка подписчиков в Инстаграм
Наш сервис позволяет быстро накрутить подписчиков в Инстаграме на неограниченное количество аккаунтов.
Безопасность
Сервис не требует установки софта. Накрутка Инстаграм осуществляется с любых устройств.
Как накрутить Инстаграм
бесплатно и платно
Накрутка в социальных сетях может быть осуществлена двумя способами:
Бесплатно
Выполняя аналогичные задания наших пользователей (поставить лайки в Инстаграме, написать положительный комментарий или подписаться). За выполненные задания начисляются баллы, которые можно использовать, чтобы себе накрутить подписчиков, лайки, комментарии, просмотры в соцсетях.
Платно
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Как купить лайки, подписчиков
в Инстаграме не выполняя задания
Чтобы купить лайки и подписчиков по самым выгодным ценам, всего лишь нужно:
- Пройти простую регистрацию;
- Пополнить баланс через платежную систему Яндекс Касса;
- Создать свое задание на накрутку подписчиков, лайков, репостов, опросов, комментариев.
Для чего использовать наш сервис
Раскрутить свой бизнес в Инстаграме, Вконтакте
Повысить уровень доверия к бренду
Получать сотни лайков на новые фотографии
Обзавестись большим количеством подписчиков
Накрутить подписчиков на свой аккаунт
Поддерживать активность своего Инстаграм аккаунта
Заработок с нашей партнерской программой
На нашем сервисе предусмотрено два вида заработка
Привлечение партнеров
Только у нас можно заработать 50% по партнёрской программе. Простая регистрация и удобство использования дают вам возможность без стеснения делиться ссылкой на него – 50% от сумм пополнения и 50% баллов (без снятия с их счёта) будут ваша.
Заработок с выполнения заданий (Скоро)
За каждое выполненное задание Вам будут начисляться баллы, которые можно в любой момент обменять на рубли и вывести на свой электронный кошелек.
Отзывы
Справка сайта и ответы на вопросы
Баллы – валюта нашего сервиса, которая служит для взаимных расчётов между пользователями. Начисления происходят в автоматическом режиме, когда выполняются задания или производится оплата.
Все задание выстраиваются по цене. Чем выше цена за 1 выполнение, тем быстрее будет происходить накрутка.
Нет, за отмену действий начислются штрафы, которые приводят к блокировке профиля Likeinsta.
Да, рядом с каждым заданием есть кнопка "Выполнения", нажав на которую откроется весь список исполнителей.
Чтобы узнать актуальную цену, перейдите в раздел "Накрутить", выберите нужную соц. сеть, тип задания и умножьте стоимость на 2.
Если лайки не крутятся, то это может быть по нескольким причинам:
- Ваш профиль скрыт. Решение: Откройте его.
- Вы закрыли главную страницу сервиса Решение: накрутка лайков инстаграм работает только при открытой странице нашего сервиса.
- Специальный алгоритм заблокировал накрутку лайков на ваш аккаунт. Решение: Использовать VPN (Hola,Privatix и т.п)
P.S Если VPN не помогает, то вам остаётся только ждать.
Вы можете накрутить лайки в Инстаграме как без регистрации, так и с ней:
- Если осуществляется бесплатная накрутка лайков Инстаграм без заданий, то максимально в сутки можно получить 250 лайков, если вы дождетесь окончания таймера.
- За баллы
После регистрации, можно зарабатывать баллы, выполняя задания других пользователей и на заработанные баллы создавать свои задания. В таком случае ограничений нет.
Катя Зайцева
До жути удобный сервис! Всё понравилось и особенно – накрутка лайков в Инстаграме. Всегда вовремя и в нужном количестве. Сервис рекомендую.
Максим Попов
Сервис рабочий, техподдержка на месте. Порадовала возможность покупать накрутку в больших количествах и для разных аккаунтов. Всё быстро и хорошо крутится.
Анастасия Ермакова
Просто удивительно, как эти ребята накручивают комментарии. Мой онлайн-магазин поднялся, пожалуй, только из-за этого. Цены низкие, а качество отличное.
Дмитрий Широков
Решил накрутить лайки Инстаграм на фото. Понравилась реакция подруг, которые вдруг начали комментировать мои записи. Я ни на что не намекаю, но ребята, лайки в Инстаграме реально работают! :)